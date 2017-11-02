«Кибермаг» — гарантия надежных устройств для повседневного использования

В жизнь современного пользователя компьютерная техника вошла очень прочно. И поскольку существует большое количество брендов, моделей и конфигураций, то выбрать оптимальное устройство может быть не так-то просто. В таком случае нельзя отказываться от квалифицированной помощи.

Получить ее можно в интернет-магазине «Кибермаг», главной специализацией которого является лизинговая продукция из Европы — http://www.cibermag.com. Помимо отличного качества, широкого выбора, а также высочайшего уровня сервиса, «Кибермаг» гарантирует:

1. Безопасность покупки. Все введенные на сайте данные, включая адрес электронной почты, не будут передаваться третьему лицу. Ваша информация конфиденциальна и никто из посторонних о ней не узнает.

2. Индивидуальный подход. Ассортимент электроники поистине велик. Именно поэтому специалисты стараются подобрать для вас доступную и полезную информацию, касающуюся оптимального решения при покупке.

3. Особое отношение, как к новым, так и к постоянным клиентам. Кроме того, если вы собираетесь сделать оптовый заказ, то «Кибермаг» пойдет вам на встречу.

4. Вежливое обращение с клиентами. При выборе компьютерной техники обязательно возникнут вопросы. Консультанты магазина и менеджеры смогут ответить на них, помогая в принятии верного решения.

Реализация качественного и проверенного товара

Интернет-магазин «Кибермаг» работает честно и четко. Это делается для того, чтобы вы снова и снова делать покупки, пользуясь услугами этого магазина. Отдавая предпочтение электронному магазину «Кибермаг», вы сможете сэкономить материально, но никак не на качестве. Каждый товар, который поступает в ассортимент магазина проходит стресс-тесты, помогающие понять, как поведет себя устройство при большой нагрузке. Хотя проведение таких проверок требует времени и усилий, но специалисты «Кибермага» идут на это, чтобы в реализацию попал только качественный товар. Каждый купленный товар имеет гарантию от полу года. Ее срок зависит от того, какие товар имеет технические характеристики, а также от компании-производителя. Не зависимо от того, что вы приобретаете: системный блок, серверное оборудование или монитор,- вам будет выдан гарантийный талон. Он позволяет бесплатно пройти сервисное обслуживание в случае выявления поломки. Откажитесь от переплаты за ненужные сверхсовременные характеристики, купив компьютерную технику б/у в «Кибермаге».