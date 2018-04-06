«Призма» — клиника эстетической стоматологии в Киеве, одна из первых в стране стоматологических клиник современного типа. В формате частного медицинского заведения работает стоматологическая поликлиника, предоставляющая все виды услуг. Таким образом, полный комплекс современной стоматологической помощи, начиная гигиеной и заканчивая профилактикой, протезированием, эстетической стоматологией, компактно сконцентрирован в одной клинике и предоставляется под централизованным контролем профессионалов.

Киевская стоматологическая клиника «Призма» работает уже 21 год. Она относится к числу самых первых частных стоматологических поликлиник в Украине. В течение столь длительного времени работы сформулировалась целостная концепция оптимального стоматологического центра, его конфигурация, сотрудниками была освоена новая медицинская техника и выработана система слаженной работы. Перечень оказываемых услуг и цены всегда можно увидеть на сайте клиники http://prisma13.com

Каждому отдельному направлению стоматологии принадлежит своё место в комплексе услуг, оказываемых клиникой эстетической стоматологии «Призма». Каждое направление представлено в виде самостоятельной структурной единицы клиники, которая укомплектована профессионалами высшего уровня, благодаря чему обеспечиваются высокая эффективность лечения и положительные результаты.

Стоматологическая клиника «Призма» предоставляет полный комплекс стоматологического обслуживания в Киеве, сочетая современные технологии, большой опыт стоматологов и способность прийти к компромиссам в процессе общения с каждым конкретным пациентом.

В клинике всегда имеется всё, что действительно необходимо для предоставления полного комплекса стоматологических услуг. Можно обратиться с любой проблемой, связанной с зубами, будучи уверенным в получении качественной стоматологической помощи в любой удобный момент. Лечение проводят специалисты разных профилей. Это позволяет комплексно оценить проблему и выбрать способы её быстрого и оптимального решения. Гарантиями качества обслуживания являются знания, опыт и ответственность сотрудников, использование самых новых методик.

На сегодняшний день «Призма» представляет собой комплексную стоматологическую клинику, оснащённую современной техникой, в которой ведут приём опытные врачи, специализирующиеся на всех направлениях стоматологии, в сотрудничестве с ассистентами и зубными техниками. Руководство клиники позаботилось о том, чтобы свести к минимуму переживания каждого пациента перед лечением. Посещение клиники эстетической стоматологии «Призма» стало сплошным удовольствием для множества клиентов.