Китайские ракеты появились у российской границы

Но Кремль они не беспокоят.

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 («Восточный ветер») на северо-востоке страны, в провинции Хэйлунцзян, сообщила газета китайской компартии Global Times. Территория провинции граничит с регионами российского Приморья — Забайкальским краем, Амурской областью, Еврейской автономной областью, Приморским и Хабаровским краями. Ещё одну бригаду с подобными ракетами Пекин планирует разместить в Синьцзян-Уйгурском округе, у границ с Казахстаном.

Стартовая масса новой китайской ракеты составляет около 80 тонн, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 12 ядерных блоков индивидуального наведения. Дальность полёта составляет до 14 тысяч километров. Протяжённость России с запада на восток — около 10 тысяч километров.

«Какие-либо действия в плане развития вооружённых сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.