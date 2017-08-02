Классические игровые автоматы — фруктовое настроение!

Тема традиционных игровых автоматов чрезвычайно популярна в современной развлекательной индустрии. Несмотря на то, что оригинальный контент становится более распространенным, пользователей не перестает тянуть к классике жанра. Как известно, классика представлена в формате простых, но очень занимательных фруктовых автоматов. Почему именно фрукты? Этому есть исторически обоснованное объяснение. Когда первые слоты вышли на рынок, на их барабанах были карточные символы. Но немного позднее, в результате законодательных изменений, производители приняли решение поменять их на фруктовые, и переделать слоты на автоматы по продаже жвачки и различных сладостей. Данная символика пришлась по душе игровой публике. С той самой поры фруктовые игровые автоматы считаются самыми распространенными, традиционными и востребованными.

Какие отличительные черты характерны для фруктовых игровых автоматов?

Конечно же, самой очевидной чертой фруктовых слотов будет символика. Она прорисовывается в виде фруктов и ягод, среди которых, зачастую, оказываются вишни, арбузы, апельсины и так далее. Иногда такая символика может быть разбавлена знаками с колокольчиками, звездами, семерками. Именно такой комплект символов может стать первой причиной для того, чтобы отнести конкретный слот в группу традиционных игр. Также особое значение имеют технические характеристики. Как правило, они максимально скромны. Чаще всего барабаны ограничиваются числом 3, а линии — 5. Но иногда бывают и исключения из правил, впрочем, как всегда. Классические фруктовые слоты лишены дополнительных бонусных уровней, или оригинальных функций. Зато они могут подарить самые подлинные эмоции, показать всю суть автоматов и навсегда остаться в памяти.

Современные варианты фруктовых видеослотов

Фруктовые игры не ограничиваются классической группой, чему рады многие игроки. Все чаще и чаще можно встретить более продвинутые версии подобных развлечений, обладающие интересными функциональными возможностями. К примеру, компания Игрософт достаточно давно выпустила интересный автомат о Фруктовом коктейле. Играть в Fruit Cocktail — значит наслаждаться летней атмосферой, расслабляться и получать истинное удовольствие от развлекательного процесса. Основными символами игры также являются фрукты. Однако, сюжет повернут таким образом, чтобы игрок воспринимал фрукты как одушевленных персонажей. Главной героиней выступает сочная клубничка, затеявшая вечеринку у своего бассейна. Что касается технической стороны видеослота, то он немного отличается от своего традиционного варианта. Во-первых, число барабанов увеличено до 5 штук, а линии представлены в количестве 9. При этом, линии можно контролировать в заявленном диапазоне, подбирая оптимальный вариант. Ставка также поддается изменениям, что не может не радовать. В качестве отличного бонуса в игровой процесс введено несколько специальных символов. Вайлд будет дополнять разнообразные выпады, ведь он универсален и может себе это позволить. Бонусный знак отвечает за запуск дополнительного уровня. Сама призовая игра не отходит от фруктовой тематики, однако отличается от основного игрового процесса. Участников ждет фруктовый хоровод и щедрые призы. Чем настойчивее и упорнее себя проявит пользователь, тем щедрее награда окажется в его руках. Дополнительным плюсом игрового автомата Fruit Cocktail стала риск-игра. Она обеспечит настоящую проверку на прочность нервов, и точность интуиции. К тому же, именно риск-игра позволяет побороться за двойные призы. Для победы нужно всего лишь угадать верную карту, и можно праздновать собственный триумф!