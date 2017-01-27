Когда появилась любовь?

Похоже, учёные нашли её эволюционные корни.
Изучая поведение дельфинов и обезьян, которые во многом схожи с человеком, биологи предположили, что чувство любви возникло, когда самцы начали помогать самкам оберегать потомство. Развиваясь и трансформируясь, родительский инстинкт в конце концов и превратился в то, что мы называем любовью. Другими словами, любовь — это потенциальная готовность воспитывать с партнёром общих детей.
Гипотезу подтверждает и тот факт, что за родительский инстинкт и влюблённость отвечает активность одного и того же участка головного мозга.
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