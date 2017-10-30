Компания «Бийскэнерго» приобрела новый бульдозер для работы на угольном складе

В рамках реализации инвестиционного проекта по реконструкции угольного склада энергокомпанией был приобретен бульдозер «ЧЕТРА».

Необходимость в новой спецтехнике у «Бийскэнерго» связана с вводом в эксплуатацию в 2016 году нового конвейера, предусматривающего бульдозерную схему подачи топлива взамен прежней схемы с использованием крана-перегружателя, выработавшего свой парковый ресурс.

«Бульдозер производства Чебоксарского завода промышленных тракторов имеет мощность 300 лошадиных сил и по техническим характеристикам во многом превосходит своего предшественника, — бульдозера Т130, 1985-го года выпуска, — пояснил технический директор АО «Бийскэнерго» Юрий Коханович.

Эксплуатационная масса новой спецтехники составляет 32 тонны. Машина имеет высокую производительность, поскольку укомплектована полусферическим отвалом большой емкости. Это позволяет водителю «в один заход» переместить порядка 12 кубических метров твердого топлива, что в три раза больше производительности бульдозеров более ранней модификации.

«ЧЕТРА» также характеризуется повышенным уровнем комфортности салона, оснащенного кондиционером для поддержания оптимального температурного режима. Бульдозер намного удобнее своих предшественников в плане маневренности и управления, так как работает на полуавтоматической коробке передач.

В компании подчеркивают, что приобретение нового бульдозера в первую очередь положительно отразится на общем уровне надежности работы топливоподачи ТЭЦ в период пиковых нагрузок, а также существенно улучшит условия труда машинистов.

АО «Бийскэнерго»