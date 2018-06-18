Кортеновская сталь: новшество в дизайне и архитектуре

Кортеновская сталь стала одним из уникальных и популярных материалов в архитектуре и дизайне за счёт её оригинальности, утончённости и большого разнообразия, которое предлагает компания SteelMasters.

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Кортеновская сталь, по своему типу, имеет отношение к легированной. Она проходит такую процедуру: закаливания, усиления прочности химическим методом, например, включение в содержание материала дополнительных хим. элементов.

Высокое качество кортеновской стали является гарантией того, что её красивый дизайн на фоне экстерьера будет поддерживаться длительное время без внешних вмешательств.

Важно изучить все преимущества и варианты внедрения данного материала от компании SteelMasters в дизайн и архитектуру участка.

Способы применения

Поверхность стали вполне возможно сделать главным декоративным элементом участка или жилого дома. Предметы из стали данной марки хорошо дополнят оригинальный кирпич, бетон. Они подходят под различные стилевые направления, используемые в дизайне жилья и участка загородом.

В качестве идеи можно предложить сделать следующее: изготовить из материала декоративные ажурной формы экраны или большие конструкции, арт-предметы. При использовании экранов и стен сада, можно произвести разделение участка на области, выделяя определённые места.

Кортен-сталь применяется также в качестве главного элемента конструкции. С помощью изделий заполняются пролеты, создаются декоративные элементы. За счёт того, что материал можно сварить, подрезать и погнуть, сфера его использования сильно расширяется.

Дизайн сада включает различные лестничные конструкции, которые созданы из кортеновской стали. Общий экстерьер дополняется гравийными или травяными ступеньками. Среди новых трендов обустройства места с использованием стали является создание конструкций оригинальных форм.

Данный тип материала подойдёт для декорирования, а также ограждения бассейнов, искусственных водопадов и пруда.