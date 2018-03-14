Кованые изделия имеют особенное очарование, которое позволяет им быть прекрасным элементом домашнего декора. Они отлично подойдут для оформления металлических частей дома и домашнего участка.

Кованые изделия создавали ещё многие века назад, и они до сих пор, пользуются огромным спросом. С древности, различные кованые элементы использовались, как для строительства домов, орудия, кораблей, так и для украшения помещений и как художественный элемент. Вначале кованые изделия использовались больше, для создания оружия, но со временем их стали применять для производства предметов домашнего обихода на постоянной основе.

До того, как изобрели современный способ плавки металлов, ковка была самым распространённым видом обработки металла. На какое-то время, изделия, созданные методом ковки, использовались, почти во всех отраслях производства. Но и сейчас этот метод является одним из самых распространённых.

Кованые элементы и изделия стали такими распространённым и популярными благодаря своей:

пластичности;

функциональности;

долговечности;

доступности;

красоте.

Создание кованых элементов

Изделия, созданные посредством ковки обладают такими характеристиками, как прочность, оригинальность созданной вещи, эстетический вид. Метод их производства со временем менялся, как и инструменты для изготовления. Сейчас для этого используют газовую сварку, пневматический молот, лазерную резку. Данное оборудование, даёт возможность сделать процесс изготовления быстрым и более четким, и аккуратным. Также, активно используется совмещение газовой и электрической сварки, для создания более сложной ковки.

Для каждого вида металла, существует свой температурный режим, который зависит от химических и физических свойств металла. Ковку различают на ручную, штамповку и ковку на молотах.

Кованые элементы создаются, чтобы в последствии использовать, как часть будущего кованого изделия. Эти элементы разделяются на:

валюты и завитки;

корзинки и шары;

пики и наконечники;

цветы и листья;

элементы решетки;

вензеля и мн. д.

Декоративные элементы ковки создаются, для дизайнерского украшения таких предметов, как кованые перила для лестниц, заборы, ворота, различные решетки, беседки и скамейки, и ещё огромное количество различных предметов. В качестве защитных предметов, как деталь нового изделия и создания изделий домашнего обихода.