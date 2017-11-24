Краевой реабилитационный центр «Родник» получил новое оборудование

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:46

Краевой реабилитационный центр «Родник» получил новое оборудование

Краевой реабилитационный центр «Родник» получил новое оборудование

Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»получил новое оборудование на сумму 196 тысяч рублей для организации работы швейной мастерской, — сообщает Официальный сайт Алтайского края.

 

«Приобретение этого специализированного оборудования — наглядный пример поддержки социально значимых направлений, в частности — практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае», — отмечают в краевом Министерстве труда и социальной защиты.

Реализация комплекса мер позволит создать службы, обеспечивающие предпрофессиональную подготовку детей; включить в программы предпрофессиональной подготовки большее количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; увеличить численность родителей, получивших помощь по вопросам профессионального самоопределения детей и формирования у них первичных профессиональных трудовых навыков.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Misha

    Misha

    К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…

    Читать статью
  • Freddy_Girl31

    Freddy_Girl31

    Правильно сделал!

    Читать статью
  • Игнат

    Игнат

    Да крутая игра

    Читать статью
  • Oleg

    Oleg

    Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…

    Читать статью
  • Крот

    Крот

    Игра клас!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии