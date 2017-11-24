Краевой реабилитационный центр «Родник» получил новое оборудование

Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»получил новое оборудование на сумму 196 тысяч рублей для организации работы швейной мастерской, — сообщает Официальный сайт Алтайского края.
«Приобретение этого специализированного оборудования — наглядный пример поддержки социально значимых направлений, в частности — практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае», — отмечают в краевом Министерстве труда и социальной защиты.
Реализация комплекса мер позволит создать службы, обеспечивающие предпрофессиональную подготовку детей; включить в программы предпрофессиональной подготовки большее количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; увеличить численность родителей, получивших помощь по вопросам профессионального самоопределения детей и формирования у них первичных профессиональных трудовых навыков.
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