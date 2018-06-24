Критерии правильного выбора автосалона

В настоящее время число автовладельцев сильно возросло. Среди них есть водители, предпочитающие новые машины и те, кто ездит на машинах с автопробегом. Правила выбора автосалона

От автосалона зависит качество нового «друга семьи» Сотрудничество с этим учреждением неизбежно. Поэтому нужно знать, как выбрать автосалон в родном городе и за его пределами.

В настоящие дни много мастерских по продаже и обслуживанию автомобилей разных марок и разных категорий, которым можно доверить свою машину. Однако не обходится в этой сфере деятельности халтурщиков, любителе «длинного рубля». Поэтому нежно принять несколько рекомендаций по выбору автосалона с качественным оказанием услуг.

Если потребовались услуги автосалона для приобретения автомобиля в родном городе или посёлке следует:

обратиться к каталогу автосалонов с указанием адреса и номера телефона. У менеджера узнать о наличии нужной марки автомобиля, его стоимость;

узнать о стоимости комплекса услуг по контролю технического состояния приобретённого транспорта;

следует отдать предпочтение автосалону, наиболее близко расположенного по месту жительства или работы, так более гарантировано обращение по вопросам технического обслуживания;

договор купли-продажи нужно внимательно прочитать сразу, после приобретения машины, задать продавцу все интересующие вопросы, разобраться во всех нюансах оформленного документа;

обязательно необходимо проверить соответствие предоставленного комплекта оборудования со списком в заводской документации;

осведомиться о сумме компенсации за несвоевременно доставку;

уточнить, возможно ли изменение стоимости автомобиля за промежуток времени с момента его приобретения до доставки по адресу, выяснить, что влияет на это. Только после полного изучения документа и получения всех сведений можно подписать его или отклонить покупку.

Характеристики автосалонов, как правило у всех автолюбителей на слуху. Можно определиться с выбором точки продажи оказания услуг по их отзывам. Отзывы посетителей об автосалоне «АГАТА МОТОРС» можно посмотреть здесь.

Эта точка продаж и услуг представлена официальным посредником по продаже автомобилей более двадцати марок с полной их комплектацией и огромным выбором расцветок.

По отзывам покупателей автосалон предоставляет качественные услуги по подбору нужной марки транспорта. Быстрое оформление документов и доставка покупки по указанному адресу ни у кого не вызывает претензий. Допускается и личная транспортировка авто из салона.