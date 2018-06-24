Критерии правильного выбора автосалона
В настоящее время число автовладельцев сильно возросло. Среди них есть водители, предпочитающие новые машины и те, кто ездит на машинах с автопробегом. Правила выбора автосалона
От автосалона зависит качество нового «друга семьи» Сотрудничество с этим учреждением неизбежно. Поэтому нужно знать, как выбрать автосалон в родном городе и за его пределами.
В настоящие дни много мастерских по продаже и обслуживанию автомобилей разных марок и разных категорий, которым можно доверить свою машину. Однако не обходится в этой сфере деятельности халтурщиков, любителе «длинного рубля». Поэтому нежно принять несколько рекомендаций по выбору автосалона с качественным оказанием услуг.
Если потребовались услуги автосалона для приобретения автомобиля в родном городе или посёлке следует:
обратиться к каталогу автосалонов с указанием адреса и номера телефона. У менеджера узнать о наличии нужной марки автомобиля, его стоимость;
узнать о стоимости комплекса услуг по контролю технического состояния приобретённого транспорта;
следует отдать предпочтение автосалону, наиболее близко расположенного по месту жительства или работы, так более гарантировано обращение по вопросам технического обслуживания;
договор купли-продажи нужно внимательно прочитать сразу, после приобретения машины, задать продавцу все интересующие вопросы, разобраться во всех нюансах оформленного документа;
обязательно необходимо проверить соответствие предоставленного комплекта оборудования со списком в заводской документации;
осведомиться о сумме компенсации за несвоевременно доставку;
уточнить, возможно ли изменение стоимости автомобиля за промежуток времени с момента его приобретения до доставки по адресу, выяснить, что влияет на это. Только после полного изучения документа и получения всех сведений можно подписать его или отклонить покупку.
Характеристики автосалонов, как правило у всех автолюбителей на слуху. Можно определиться с выбором точки продажи оказания услуг по их отзывам. Отзывы посетителей об автосалоне «АГАТА МОТОРС» можно посмотреть здесь.
Эта точка продаж и услуг представлена официальным посредником по продаже автомобилей более двадцати марок с полной их комплектацией и огромным выбором расцветок.
По отзывам покупателей автосалон предоставляет качественные услуги по подбору нужной марки транспорта. Быстрое оформление документов и доставка покупки по указанному адресу ни у кого не вызывает претензий. Допускается и личная транспортировка авто из салона.
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