Кто играет в казино Вулкан?

Сегодня, когда реальные казино под запретом, а компьютеры есть почти у всех, и есть Интернет, казино переместилось в виртуальное пространство. Сайтов, где азартным игрокам можно отвести душу, в данный момент очень много, и они весьма разнообразны. Тех игроков, которые играли в реальных казино, сегодня привлекает возможность, играть в знакомые игры, не выходя из дому. Кто же приходит в казино Вулкан играть на реальные деньги?

Неофициальные социологические опросы показывают, что игроманов оналайн-казино можно разделить на две группы: «настойчивые» и «преследователи».

«Настойчивые» игроманы, как становится понятно из названия, это те, кто будет играть до изнеможения, надеясь заполучить заветный выигрыш. Такие игроки до последнего будут верить, что счастье обрушится на их головы, и они сорвут джек-пот, или выиграют крупную сумму денег. Азарт и адреналин у таких игроков зашкаливает, и они не отойдут от игрового автомата, до тех пор, пока не выиграют. Или пока не проиграют окончательно. Игроки из разряда «настойчивых» будут до последнего верить в небылицы о слотах. Если они видят, что вот-вот и уже все картинки на барабанах совпадут, стоит только ещё раз дёрнуть за ручку, они не выйдут из игры. До последнего будут ждать чуда выпадения выигрышной комбинации. Их не останавливает даже постоянная неудача. Их целеустремлённость фанатична.

Другая разновидность посетителей – «Преследователь». Эти игроки отличаются от первого вида своим дотошным отношением к игре – они мыслят рационально, и пытаются вычислить алгоритмы игр. Их связь с игровым автоматом становится ощутимой. Осознавая, что дожидаться постоянного выигрыша от слота не реально, они всё же дожидаются того случая, когда фортуна улыбается им и они выигрывают. Такие игроки нацелены исключительно на результат. В основном, эти игроки – опытные и умелые. Пытаясь просчитывать алгоритм игры, иногда, как им кажется, им это удаётся – они выигрывают снова и снова.

Обе эти группы – «настойчивые» и «преследователи» разрабатывают собственные стратегические планы и алгоритмы дальнейших игровых действий. Иной раз это срабатывает, и результат игроков радует. И те и другие представители своих групп, надеются, как на удачу, так и на интеллект.