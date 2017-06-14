Кто играет в Вулкан казино Делюкс?

В интернете существует множество разнообразных онлайн казино, среди которых Вулкан Deluxe является наиболее популярным среди людей, увлекающихся азартными играми. В данной статье мы рассмотрим основные типы игроков в казино и выделим из них тех, кому вулкан делюкс казино может предложить свои промо-акции и всевозможные розыгрыши.

Итак, существует несколько типов игроков в азартные игры:

1. Люди, желающие избежать трудностей, реально существующих в их повседневной жизни. Они жаждут отвлечься от своих забот и проблем и окунаются с головой туда, где им ничто не напоминает о существующих в реальной жизни неурядицах. Таким игрокам важен сам игровой процесс. Им не нужно ни общение, ни внимание, а важно – чтобы нормально работал софт, и быстро производилось обслуживание.

2. Личности, стремящиеся обрести уважение. Они предпочитают быть постоянными клиентами тех клубов, в которых, проявляют к ним повышенное внимание: обращаются к клиенту по имени, красиво приглашают поучаствовать в каком-то особенном мероприятии. Они сильно не сожалеют о проигрышах, но очень любят побеждать и участвуют в разнообразных турнирах. Это наиболее ценные для казино клиенты.

4. Любящие общение клиенты. Такие люди любят комфорт и внимание обслуживающего персонала и остальных участников игрового процесса. Им не важно, в какую игру играть. Они не делают больших ставок, однако ходят в клуб регулярно.

Клиенты, интересующиеся выгодными для них промо-акциями. Они не задерживаются там, где не поступают интересные и выгодные для них предложения. Следят за рассылками с акциями, коллекционируют купоны, являются участниками программы лояльности, любят розыгрыши. Среди этой категории клиентов встречаются клиенты проблемные.

5. Люди, ориентированные на результат. Это профессиональные игроки или же ставящие перед собой цель стать таковыми. Внимательно высчитывают карты в блэкджеке, стараются установить повышенный контроль над броском костей, в крэпсе учитывают все ошибки дилера на рулетке и пытаются обратить их себе на пользу. Принимают участие в играх только на выгодных для них условиях.

Таким образом, учитывая вышеперечисленные типы клиентов и их особенности, можно к каждому клиенту найти подход и разработать наиболее выгодное предложение для того или иного типа клиента.

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