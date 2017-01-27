Кто такие трейдеры?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 27, 2017 04:31

Кто такие трейдеры?

Наверняка, не каждый знает, кто такие трейдеры. Существуют даже специальные форумы трейдеров.

Самое время узнать об этом более подробно. Подобная информация будет интересна и тем, кто занимается биржевой торговлей на форекс и ММВБ. Речь идет об форумы трейдеров, чат в онлайн режиме.

Переводится трейдер с английского — торговать. Человек занимается продажей инструментов финансового назначения. Речь идет об акциях и валюте. В список следует добавить фьючерсы и сырье. Абсолютно все, кто является участниками торговля на рынках финансового характера — это не кто иные как трейдеры.

Существуют те, кто на профессиональном уровне занимается трейдер-торговлей. Кроме того, много трейдеров-любителей. В первом случае речь идет о тех, кто закончил высшее учебное заведение, чтобы получить соответствующее образование — экономическое чаще всего. Кроме того, профессионалы-трейдеры работают в банке или овладевают азами профессии в инвестиционных фондах. А может быть, аналитические центры или диллинговые. Есть и те, кто зарабатывает с помощью торговли, при этом работая не на кого-то, а сами на себя.

Что касается любителей, то это могут быть люди разных профессий, с тем или иным уровнем образования. У них могут быть совершенно разные интересы. То же касается и взглядов на жизнь, жизненных позиций. Любители-трейдеры объединены одним — им интересна торговля на финансовых рынках.

Для некоторых это просто хобби, в этом случае человека захватывает сам процесс анализа рынка, торговли. Прибыль в этом случае — не на первом месте.

Из преимуществ работы трейдером стоит выделить то, что это работа на себя. У вас нет начальников, никто не отдает приказы. Только трейдер и рынок. Вы получаете деньги за умственную, интеллектуальную работу. Здесь важно, насколько вы умеете думать и контролировать себя, управлять рисками. ОТ этого зависит, какова будет прибыль от работы. Для профессионала она растет, как на дрожжах. Прибыль здесь практически не ограниченна. Очень важно постоянно заниматься самосовершенствованием, получать новые знания, навыки. Трейдинг — это очень интересная профессия, благодаря которой удается лучше понять себя и развить полезные навыки самоанализа, самоконтроля.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Январь 27, 2017 04:31
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