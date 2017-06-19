Куда можно одеть одежду в русском стиле?

В наши дни снова входят в моду наряды в русском стиле. Все чаще в современной одежде используются традиционные рисунки и узоры. Формы юбок, платьев и различных декорированных аксессуаров также все больше исполняются в данном стиле. Русские мотивы включаются во все коллекции наших модельеров-дизайнеров.

Русская символика, главным образом, представлена матрешками, хохломской росписью, павлово-посадскими шалями, всевозможными народными орнаментами, которые используются при разработке моделей современной одежды, выполненной в русском стиле. Сегодня русский костюм – это оригинальное сочетание современных модных тенденций и традиционных русских символов – в практичных и удобных изделиях на каждый день. Одежда русский стиль предоставляет возможность, сохраняя единство с традиционными образами, проявить свою индивидуальность через воплощение в наряде необычных дизайнерских решений. Женщина в таком костюме, бесспорно, обратит на себя внимание и соберет немало комплиментов. Разновидностей национальных нарядов не так уж много. Это, прежде всего, удлиненный русский народный сарафан, кафтан, рубашка-сорочка и платок. Однако в наши дни практически все предметы гардероба могут включать в себя элементы русской символики (легкое кружево, мережку, роспись по ткани и др.) и таким образом, дополнить наряд необычными деталями костюма.

Одежда, выполненная в русском стиле, подходит практически всем, однако, на девушке со славянским типом внешности будет смотреться, конечно же, лучше. Славянки высокого роста, с красивыми большими глазами, пухлыми губами, русыми достаточно длинными волосами только выиграют в одежде, включающей в себя элементы традиционного русского костюма. Вес женщины не имеет никакого значения – ведь в старину дворянки были довольно полными, а девушки-крестьянки – худыми.

Надеть костюм, созданный в русском стиле, Вы можете на разные мероприятия – как на работу, так и на светский раут. Главное – продумать фасон и правильно подобрать цветовую гамму. Например, удлиненное платье, выдержанное в одном тоне и декорированное каким-либо элементом русской символики, лучше пойдет на вечеринку, а красочный сарафан – на каждый летний день. Украшенный цветочными узорами спортивный костюм подойдет для фитнес-центра. Также Вы можете устроить фотосессию в нарядах, выполненных в данном стиле, и запечатлеть свой неповторимый образ на долгую память.

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