Купить оригинальную программу для казино Novotech

mavit
Автор: mavit Ноябрь 8, 2017 02:49

Купить оригинальную программу для казино Novotech

Приобрести игровую программу Новотеч с приложениями от Игрософт и Новоматик может любой владелец азартного бизнеса – достаточно заполнить заявку на странице https://novotech-online.ru/kupit-originalnuyu-novotech. Все чаще систему покупают для установки не только в компьютерных клубах, но и в интернет-кафе и букмекерских залах. Уникальные игры с фирменной математикой привлекают новых гемблеров, обеспечивая владельцу стабильных доход.
Систему купить под 8% может владелец клуба для установки ее в качестве альтернативы уже существующей, так и полностью перейти на Новотек. Программный комплекс прост в настройке и обслуживании, а сама установка занимает не дольше часа.
Владельцы залов приобретают Новотек потому что:
— в системе представлено около сотни игровых приложений;
— контент регулярно обновляется;
— есть возможность регулировки процента отдачи;
-программа предоставляет легальную схему работы.
Более того, с Novotech System можно минимизировать затраты на персонал – все технические вопросы готовы взять на себя представители novotech-online.ru. Техподдержка работает круглосуточно – менеджеры в удаленном режиме помогут установить и настроить систему; консультации предоставят в любое время суток, а пополнение баланса занимает не дольше 2-х минут.
Еще не готовы покупать игровую программу? Запросите тестовую версию у менеджера с бесплатными кредитами – демо-модификацию Вы можете инсталлировать на один из ПК в клубе и протестировать ее работу на собственном примере.
Остались вопросы? Заходите на сайт novotech-online.ru и задайте их в анонимном чате!

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 8, 2017 02:49
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