Купить оригинальную программу для казино Novotech

Приобрести игровую программу Новотеч с приложениями от Игрософт и Новоматик может любой владелец азартного бизнеса – достаточно заполнить заявку на странице https://novotech-online.ru/kupit-originalnuyu-novotech. Все чаще систему покупают для установки не только в компьютерных клубах, но и в интернет-кафе и букмекерских залах. Уникальные игры с фирменной математикой привлекают новых гемблеров, обеспечивая владельцу стабильных доход.

Систему купить под 8% может владелец клуба для установки ее в качестве альтернативы уже существующей, так и полностью перейти на Новотек. Программный комплекс прост в настройке и обслуживании, а сама установка занимает не дольше часа.

Владельцы залов приобретают Новотек потому что:

— в системе представлено около сотни игровых приложений;

— контент регулярно обновляется;

— есть возможность регулировки процента отдачи;

-программа предоставляет легальную схему работы.

Более того, с Novotech System можно минимизировать затраты на персонал – все технические вопросы готовы взять на себя представители novotech-online.ru. Техподдержка работает круглосуточно – менеджеры в удаленном режиме помогут установить и настроить систему; консультации предоставят в любое время суток, а пополнение баланса занимает не дольше 2-х минут.

Еще не готовы покупать игровую программу? Запросите тестовую версию у менеджера с бесплатными кредитами – демо-модификацию Вы можете инсталлировать на один из ПК в клубе и протестировать ее работу на собственном примере.

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