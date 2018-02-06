Квартиры на Кипре: плюсы

mavit
Автор: mavit Февраль 6, 2018 16:20

Квартиры на Кипре: плюсы

Кипр – это одно из самых красивых и желанных мест для многих туристов. На нем можно увидеть удивительную природу, несколько песчаных берегов, не засоренных мусором, взять в прокат абсолютно любой транспорт и познакомиться с культурой древних жителей этого острова.

Мало кто из жителей других стран знают, что аренда квартиры на Кипре, как и покупка – это возможность приобрести собственную недвижимость в два, а то и в три раза дешевле, чем в любой другой стране.
Покупка жилья: преимущества
Квартира на Кипре будет стоит гораздо дешевле, чем в Италии или Испании. Органы власти данного небольшого государства помогают иностранцам чувствовать себя в новой квартире, как дома. Недавно вышедший закон привел на остров еще больше потенциальных клиентов. Теперь, купив квартиру по определенной цене можно получить возможность свободно перемещаться и проживать на острове без ограничений по сроку пребывания.
Несмотря ни на что, лучше всего искать себе квартиру с помощью посредников. На это тоже придется потратить немного денег. Однако перед обращением к посреднику рекомендуется проверить сайты кипрской недвижимости, чтобы получше узнать цены на квартиру и определиться с тем, сколько должно стоит жилье. Если необходимо найти более дешевое жилище, необходимо проверить сайты со вторичной недвижимостью.
Одно из самых главных преимуществ приобретения дома на Кипре заключается в близости к морю. Не имеет значения, где покупать недвижимость, так как из-за небольшого размера острова максимальное расстояние до пляжа будет не более 90 километров. Кроме того, на всем острове присутствует теплый климат, огромное количество разнообразных растений флоры и фауны, а также красивая и единственная в своем роде островная природа. Именно поэтому на Кипре можно отдохнуть, хорошо провести время и насладиться плаванием.
На Кипре сейчас проживают много людей из разных стран. При покупке жилья в одном из районов может оказаться, что люди, живущие по соседству, приехали из той же страны. Так будет проще ориентироваться на острове, потому что теперь есть кого попросить помочь.
Приобретение квартиры или дома на Кипре сегодня не является большой проблемой. Найти можно как жилье высокого класса, так и приобрести квартирку на сравнительно небольшой бюджет. Все постройки на острове новые и их регулярно проверяют на наличие каких-либо проблем.

 

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 6, 2018 16:20
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