Кудрин рассказал, когда в России повысят пенсионный возраст

mavit
Автор: mavit Апрель 1, 2018 05:45

Кудрин рассказал, когда в России повысят пенсионный возраст

Кудрин рассказал, когда в России повысят пенсионный возраст

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудринсказал, что повысить пенсионный возраст в РФ придется в течение 10-16 лет, — рассказывает Амик.ру со ссылкой на РИА Новости.

Кудрин подчеркнул,что до 2018 года темп роста ВВП в РФ был на недостаточном уровне — порядка 1,5% против 3,5%, принятых мировыми стандартами. «Лишь при достижении такого уровня мы сможем чувствовать себя уверенно», — добавил он.

Глава ЦСР отметил, что при этом сегодняшний рост ВВП не говорит об ухудшении ситуации: «Это стагнация — не устраивающий Россию рост». «Вот почему в Послании президента было сказано, что нам нужен серьезный прорыв, дерзкие планы. И обнародованы новые планы: Россия должна перейти к новому уровню экономического развития и стать развитой страной в ближайшие шесть лет», — подытожил экс-глава Минфина, добавив, что это является крайне сложной задачей.

Кудрин рассказал, что количество работающего населения каждый год уменьшается на 0,5-1 млн человек, а количество пенсионеров растет. В результате собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии.

Агентство отмечает, что ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о возможном повышении пенсионного возраста в стране.

Президент в послании Федеральному собранию ранее заявлял, что продолжительность жизни в России к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Лидер страны назвал данный показатель базовым в оценке благополучия граждан.

Фото: cdn.wi-fi.ru

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mavit
Автор: mavit Апрель 1, 2018 05:45
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