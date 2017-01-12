LADA XRAY с выгодой 60 тысяч рублей

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 21:46

LADA XRAY с выгодой 60 тысяч рублей

LADA XRAY с выгодой 60 тысяч рублей

Программа «Трейд-ин» реализуется ПАО «АВТОВАЗ» совместо с дилером LADA — автосалоном «Терминал-Моторс». 

В трейд-ин принимаются автомобили всех автопроизводителей, бывшие в употреблении не менее 6 месяцев. Реализация автомобилей LADA XRAY по программе «Трейд-ин» осуществлется при наличии автомобилей у дилера. При сдаче бывшего в употреблении транспортного средства в рамках механизма трейд-ин предоставляется выгода от рекомендованной розничной цены на покупку нового автомобиля LADA XRAY в размере до 60 000 рублей на автомобили с ПТС 2016 года, и до 50 000 рублей на автомобили с ПТС 2017 года. 

Срок действия программы с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программы. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено. Дополнительная информация в автосалоне официального дилера LADA — Терминал-Моторс, или по телефону +7 (3854) 346-600. 

Перечень документов покупателя: 
1. Паспорт владельца автомобиля. 
2. Оригинал ПТС, подтверждающий срок владения автомобилем (не менее 6 месяцев). 
3. Оригинал «Свидетельства о регистрации транспортного средства». 

Перечень документов, которые должен предоставить Вам дилер: 
1. Договор купли-продажи. 
2. Акт приема-передачи. 

Специальные цены по программе Trade-in действуют
с 1 по 31 января 2017 года

Автоцентр «Терминал-Моторс».
г. Бийск, ул. Советская, 202.
Тел: (3854) 346-60
 terminal-motors.ru

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 21:46
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