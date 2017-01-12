LADA XRAY с выгодой 60 тысяч рублей

Программа «Трейд-ин» реализуется ПАО «АВТОВАЗ» совместо с дилером LADA — автосалоном «Терминал-Моторс».

В трейд-ин принимаются автомобили всех автопроизводителей, бывшие в употреблении не менее 6 месяцев. Реализация автомобилей LADA XRAY по программе «Трейд-ин» осуществлется при наличии автомобилей у дилера. При сдаче бывшего в употреблении транспортного средства в рамках механизма трейд-ин предоставляется выгода от рекомендованной розничной цены на покупку нового автомобиля LADA XRAY в размере до 60 000 рублей на автомобили с ПТС 2016 года, и до 50 000 рублей на автомобили с ПТС 2017 года.

Срок действия программы с 01.01.2017 г. по 31.01.2017 г. ПАО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программы. Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено. Дополнительная информация в автосалоне официального дилера LADA — Терминал-Моторс, или по телефону +7 (3854) 346-600.

Перечень документов покупателя:

1. Паспорт владельца автомобиля.

2. Оригинал ПТС, подтверждающий срок владения автомобилем (не менее 6 месяцев).

3. Оригинал «Свидетельства о регистрации транспортного средства».

Перечень документов, которые должен предоставить Вам дилер:

1. Договор купли-продажи.

2. Акт приема-передачи.

Специальные цены по программе Trade-in действуют

с 1 по 31 января 2017 года

Автоцентр «Терминал-Моторс».

г. Бийск, ул. Советская, 202.

Тел: (3854) 346-60

terminal-motors.ru