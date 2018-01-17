Грамотное, эффективное и быстрое лечение наркомании в Киеве, акцентирующее внимание на реабилитационный процесс, считается прекрасным шансом восстановиться и наконец-то забыть о страшнейшем недуге, из-за которого пострадал как сам зависимый, так и вся его семья. Лучше всего связываться с клиникой «Рука помощи», где предлагаются лучшие условия для прохождения терапевтического курса.

Что предлагают профессионалы?

Лечение от запрещенных препаратов в Киеве в специализированной клинике «Рука помощи» проводится в комплексном режиме. Специалисты делают акцент на психологическую коррекцию, после чего в обязательном порядке начинается реабилитация. Избавление от наркозависимости в большинстве современных клиник осуществляется благодаря зарубежной программе «12 шагов», которую усовершенствовали квалифицированные специалисты. Когда человек оказывается в здоровом терапевтическом сообществе и начинает взаимодействовать с командой единомышленников, у него наконец-то получается поставить перед собой новые цели, решить множество проблем, побороть пагубную зависимость и начать жизнь, в которой не будет запрещенных препаратов.

Со всеми пациентами работают квалифицированные врачи-наркологи, проводящие качественную и безопасную детоксикацию. Так, получается избавить человека от физиологической тяги к запрещенным препаратам. Основной упор специалисты центра делают именно на психологической реабилитации. Ведь наркомания начинается в основном с внутренних проблем, недопонимания в семье и так далее. Если не избавиться от данных провоцирующих факторов, то даже после детоксикации человеку вновь придется вернуться к наркотикам.

Какие методы применяют специалисты?

Во время выполнения своей работы специалисты центра «Рука помощи» практикуют Генштальд-терапию, поведенческую психотерапию, семейный психоанализ, арт-терапию и трудотерапию. Внимание часто акцентируется на духовной составляющей пациентов, для которых часто проводятся семинары, тренинги, мероприятия культурного характера, которые способствуют развитию, повышают образовательный уровень, позволяют приобретать полезные навыки и так далее.

В наркодиспансере «Рука помощи» для постояльцев созданы крайне комфортные условия пребывания, в которых можно быстро выздороветь, восстановиться физически и психоэмоционально. Пациенты часто ходят в спортзал, посещают баню, участвуют в спортивных чемпионатах и культурных программах. Все это позволяет быстро становиться на ноги и возвращаться к любящей семье.