Ледоходы нужны всем!

Гололед довольно распространенное явление в нашем регионе. Он случается и осень, и весной. Естественно, что в зимний период это распространенное явление. Гололед бывает не только после ледяного дождя или оттепели, за которой следует мороз.

Плотно утрамбованный тысячами шагов снег тоже довольно скользкий для пешеходов. Весь зимний период довольно травмоопасен для людей. Для того, чтобы обычная прогулка или поход в магазин не закончились посещением травмпункта, необходимо приобрести ледоходы. Это приспособление из резины и шипов спасло многих людей от травм и ушибов в «скользкий» период года.

Ледоходы сравнительно новое изобретение. Конечно, на протяжении многих веков люди пытались себя обезопасить на скользких дорогах. Они придумывали массу приспособлений. Но все они были малоэффективны или быстро изнашивались.

С развитием прогресса и технологий, химическая промышленность стала работать не только для развития огромных концернов-промышленников, а и стала развиваться в направлении улучшения быта обычных граждан. Так, высокоэластичная и прочная резина, которая раньше использовалась только на производствах, стала служить для изготовления обычных вещей. Собственно, из такой резины и были сделаны первые ледоходы. Протестировав изделие, разработчики довели его форму, размер и количество шипов до совершенства. Предлагаемые в настоящее время модели легко одеваются и снимаются, хорошо тянутся, не трескаются на морозе, и, что самое главное, обеспечивают отличный тормозящий эффект. Именно такие модели вы купите в интернет-магазине gololed.com.ua. Ледоходы на сайте представлены на 4,6,10 шипов. Выбирайте лучшее качество, аккуратный дизайн и безопасность на несколько лет вперед.

Ледоходы натягиваются на обувь по принципу носка. Резина плотно держится на сапоге или ботинке. Они не потеряются во время ходьбы. Также, как и не потеряются шипы, которые надежно вкручены в резиновое снование.

Для того, чтобы ледоступы прослужили дольше, за ними необходимо правильно ухаживать. Уход несложный, но если его соблюдать, ледоходам не будет сноса! Итак, достаточно после каждого выхода на улицу протирать резину и стальные шипы насухо. А на теплый период года хранить в шкафу в отдельном мешочке из ткани.

И, помните, ледоступы – это не приспособление от падений для пенсионеров или беременных. Они пригодятся всем. Ведь даже самый молодой, с хорошим вестибулярным аппаратом человек может упасть и получить серьезную травму. Не испытывайте судьбу, а покупайте ледоходы для всех членов семьи.