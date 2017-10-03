Легализация близко!

Так, давайте разбираться. Почему казино нелегальны? Государство отвечает – потому что игра в казино приводит к зависимости, болезни, лудомании! Потому что люди – продолжает оно – продают свои последние вещи, но все же идут в казино. Разве это нормально?

Как вам такое объяснение? Удовлетворительное?

Не будем далеко ходить за примером. Совсем недавно в Москве закрыли очередное подпольное игровое заведение. Была организована целая операция! Жаль, что там не присутствовал Гай Ричи или, например, Квентин Тарантино… Такая бы сцена получилась! ОМОН, вооруженный до зубов, организованной группой брал штурмом это подпольное заведение. Нет, такие меры были предприняты не просто так. Ведь казино находилось аж за 3 стальными дверями!

О входе в заведение знали только избранные. Во-первых, самые приближенные к владельцам казино. Во-вторых, самые обеспеченные, которые — даже без личного знакомства с организаторами этого подпольного Вегаса — стали желанными гостями казино, показав толщину своих кошельков. Кто-то из них – возможно, разъяренный своим поражением – нарушил первое правило клуба, и на казино обрушилась облава. Самый настоящий штурм.

Было задержано 18 человек, трое из которых – работники заведения. ОМОН изъял все оборудование (в частности, 42 игровых автомата, ноутбуки и иную технику), а так же мобильные телефоны работников казино и всю имеющуюся документацию. Улики.

И всё это — все эти штурмы, задержания, изъятия, допросы – все это, вы хотите сказать… для нашего блага? Чтобы мы не стали зависимыми от игры? Бросьте. Запретный плод гораздо слаще доступного. Именно поэтому появляются все эти подпольные казино. Хватит лгать самим себе: лудоманы в любом случае найдут, где и как поиграть.

И еще. Почему все упирается исключительно в лудоманов и их интересы? Ведь это до такой степени мелкая горстка людей, что даже смешно принимать законодательные акты, учитывая лишь их интересы! А как же интересы других людей? Взрослых, адекватных, дающих себе отчет в своих поступках? Как же этот пласт людей?

Но ладно. Закроем глаза на людей. Не впервой. Но ведь казино – это горы денег! Горы – выше Гималайских! Европа, поняв это, начала сотрудничать с игорными заведениями, получая такие баснословные суммы налогов, которые заставляют их закрыть глаза на проблемы небольшой кучки игроманов.

И это еще далеко не все аргументы. Ладно – люди. Ладно – налоги. Но научные исследования! Ведь даже наукой установлено, что сколько бы новых игорных заведений не появлялось, сколько бы новых людей в них не играло, количество лудоманов всегда остается на одном и том же уровне – от 2% до 5%. Не больше.

Все это говорит о том, что революция в мире гемблинга назревает все сильнее и сильнее! Уже вот-вот мы достигнем критической массы, сломав дубовую дверь законодательства.

А пока… Пока мы можем играть в виртуальном заведении Azart Play (ru).

И если из наземных казино нас выгоняют, то в виртуальных – напротив – радостно приветствуют подарками и бонусами http://azartplay.sport-people.club/articles/vse-ob-igrovyx-avtomatax/igrovye-avtomaty-s-privetstvennym-bonusom/.

Нечего ждать! Пусть будущее наступит прямо сейчас!

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