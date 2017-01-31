«…лишь бы не было войны»

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 20:45

«…лишь бы не было войны»

«...лишь бы не было войны»

Россияне больше всего боятся международных конфликтов, установил ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл социологический опрос в 130-и населённых пунктах среди 1600 респондентов и выяснил, чего же больше всего боятся жители страны. Опрашиваемых просили оценить угрозы по шкале от минус 100 до 100 баллов.

На первых строчках оказались угроза возникновения международных конфликтов (14 баллов) и рост цен вместе с обесценением сбережений (10 баллов). Оба показателя снизились по сравнению с началом 2016 года (с 23-х и 19-и пунктов соответственно).

Остальные страхи очутились в области отрицательных значений: преступность (минус 1 балл), внутренние беспорядки (минус 7), проблемы со здоровьем (минус 8), снижение доходов (минус 18), потеря работы (минус 29), семейные конфликты (минус 50). 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 20:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии