«...лишь бы не было войны»

Россияне больше всего боятся международных конфликтов, установил ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл социологический опрос в 130-и населённых пунктах среди 1600 респондентов и выяснил, чего же больше всего боятся жители страны. Опрашиваемых просили оценить угрозы по шкале от минус 100 до 100 баллов.

На первых строчках оказались угроза возникновения международных конфликтов (14 баллов) и рост цен вместе с обесценением сбережений (10 баллов). Оба показателя снизились по сравнению с началом 2016 года (с 23-х и 19-и пунктов соответственно).

Остальные страхи очутились в области отрицательных значений: преступность (минус 1 балл), внутренние беспорядки (минус 7), проблемы со здоровьем (минус 8), снижение доходов (минус 18), потеря работы (минус 29), семейные конфликты (минус 50).