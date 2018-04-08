Лучшие рецепты приготовления блинов на молоке

Чтобы приготовить вкусные блинчики на молоке рецепт несложный и любая хозяйка и даже хозяин легко справится с этим бесхитростным делом. Даже самый неподготовленный человек сможет после одной, двух попыток делать отличные легкие, тоненькие, и, самое главное, очень вкусные и аппетитные блинчики. Основным компонентом блинов сделанных на молоке, без сомнений, является мука. Муку для этого можно взять пшеничную, так и гречневую или даже овсяную.

Общие ингредиенты:

— стакан или полстакана муки;

— сахар потребуется не более одной стол/ложки;

— три яйца;

— молока около полулитра;

— соли не более половины чайной ложечки;

— растительного масла около тридцати миллилитров.

Сначала разбиваем яйца в миску. Взбиваем их, можно вилкой. Затем, наливаем в миску половину части молока, сахар, соль – тщательнейшим образом перемешиваем все той же вилкой. (Количество сахара насыпается столько, сколько того требует начинка для блинов, если она будет: в блины, где предполагается мясной фарш, сахар можно вообще исключить, и, наоборот, если начинка будет сладкой, то и сахар, конечно, можно добавить в большем количестве)

До того как засыпать муку, ее следует хорошо просеять. И только лишь просеянную муку можно засыпать в подготовленную смесь, после чего снова тщательно все перемешивается. Муку рекомендуется засыпать частями, а не всю сразу, чтобы не образовывались комочки. Затем, как мука хорошо перемешалась, доливается оставшееся молоко, после чего можно прибегнуть к миксеру для лучшего перемешивания, чтобы не допустить комков в приготовленной смеси. В итоге тесто должно получиться и не сильно жидким и не сильно водянистым. Если тесто вдруг будет излишне густым, рекомендуется добавить молока. Если вдруг тесто приготовится слишком жидким – следует вам добавить муку (тоже просеянную).

Последнее, что надо сделать – это добавить в блинное тесто раст/масло. Сливочное масло, добавленное в готовое тесто, сделает ваши блины подрумяненными и с порами.

Перед началом жарки, надо хорошо разогреть сковороду, и рекомендуем ее вам смазать сливочным маслом. Пора приступать к приготовлению ваших блинов! При наливе теста на раскаленную сковородку, держать ее лучше под определенным наклоном. Чтобы тесто стало равномерно распределяться по всей поверхности сковородки, ее надо двигать круговыми движениями. Обжарив одну сторону блина, его следует перевернуть и зажарить с другой стороны. Блин готов! Приятного аппетита!