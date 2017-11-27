Лучший квест для совершеннолетних

Переполненная комната (Crowded room) – команда, известная своим хорром-квестом с участием нескольких исполнителей. Дополнительные особенности, благодаря которым игры компании пользуются спросом: большая игровая зона, огромное количество необходимых атрибутов и наличие двух версий сюжета. Обязательно будет интересно! Подробнее можно узнать по ссылке https://www.kvestinfo.ru/catalog/category-for_adults/

Самый популярный quest компании – «АМОК» в жанре ужаса, имеющий необычный сюжет и интересное оформление. Игроков ждут в нем увлекательные задачи и загадки.

Амок от The Crowded Room: вступительная информация

Холодная война набирает свои обороты. На территории СССР в секрете проводятся испытания на животных и людях. Задача — сформировать бойца. В лаборатории Центра изучения возможностей человеческого организма происходит необъяснимое. В начале 60-х испытания неизвестно по какой причине стали приостанавливать. В итоге все было закрыто.

Появились предположения, что причиной стал симптом Амок, который развился в результате прохождения испытаний. По утверждению врачей так называется умственное расстройство, которое приводит к отсутствию контроля у человека, способного нанести вред самому себе плоть до суицида.

Лаборатория давно законсервирована. Никто не помнит, где она находилась. Ни один из смельчаков, которые пытались найти разгадку, не вернулся домой. Поэтому искать ответы придётся самостоятельно и нет гарантий, что игроки смогут вернуться живыми. 300 квадратных метров, где царят страх и адреналин. Никаких ребусов и загадок, только Hardcore.

Задача: Отыскать тех людей, которые не вернулись и понять, почему закрылся проект.

Амок от The Crowded Room: задание

Чтобы решить поставленные задачи, у героев имеется лишь один час. Также они получат специальную форму и фонарик, потому что в лаборатории имеются неполадки с освещением. Общаться с базой можно только по рации. В место назначения требуется прибыть без опозданий, так как группу обязательные необходимо проинструктировать. При себе игроки должны иметь документы, удостоверяющие личность.

В каждом помещении квеструма группу будет вести голос, который также будет объяснять задания при помощи рации. Это еще больше будет погружать в пугающую атмосферу хорора. Использовать рацию выглядит разумно и обосновано. Головоломок к игре не будет, так как всё построено только на поиске. И это абсолютно соответствует сценарию.

Вжиться в роли и играть с удовольствием позволяет:

отсутствие музыки;

единая атмосфера;

четкие распоряжения из радиоприёмника.

Особенности квеста

С самого начала этот хороший квест напоминает компьютерную игру, которая состоит из различных миссий и заданий. Они позволяют увлечься в полной мере. Некоторые миссии могут изрядно напугать любого участника. Поэтому если вам нравится энергичное времяпрепровождение, позволяющее испытать яркие эмоции и пережить острые ощущения, «Амок» — это то, что вам действительно нужно!

Игра заставит активно работать не только ваше тело, но и мозг. Если вы захотели оказаться в Москве в параллельной реальности и полностью увлечь себя прохождениями миссий, но по-прежнему боитесь это сделать, именно сейчас у вас есть шанс шагнуть в эту таинственную бездну!