Любопытные факты о системах безопасности в азартном мире

Завсегдатаи стационарных казино и сайтов наподобие vulkanplatinum-777.com интересуются репутацией, историей выбранного игорного клуба, стараются больше узнать о службе безопасности. Им любопытно то, как работает охранная система, пресекающая действия мошенников, каким образом выявляются преступные связи между крупье и посетителями. Часть вопросов была рассмотрена на конференции «O`Reilly ETech», популяризующей современную охранную технику, приспособленную под игорный бизнес.

Инновационные технологии систем безопасности

В наше время существуют устройства, способные распознать жулика по мимике и жестам. В каждом заведении Лас-Вегаса внедряется комплекс передовых приспособлений:

Например, в одном из наиболее популярных казино установлено 2000 камер, подающие изображение на 50 мониторов.

Обстановку контролирует команда из 10 человек. Разумеется, такой небольшой группе сложно уследить за движениями каждого гостя и крупье.

Сотрудники охраной службы рассматривают человека более детально, если он подозрительно часто выигрывает.

Крупье под давлением

История помнит случай, когда дилер сотрудничал с мошенниками из-за того, что они угрожали насилием его семье. Подтасовывая карты, работник игорного дома помог злоумышленникам получить 250 тыс. долл. при игре в блэкджек. Разумеется, утечка столь крупной суммы не осталась незамеченной. Сотрудники службы охраны тщательно просмотрели все видео с камер в зале. Ситуацию удалось замять всего несколькими телефонными звонками, в то время как несколькими годами ранее к делу подключили бы вышибал.

Счет карт

Официально считать карты не запрещено, ведь игрок получает преимущество за счет хорошей памяти и аналитических способностей. Однако администрация нередко просит таких умников покинуть заведение после крупного выигрыша. Исключительную внимательность проявляют единицы. Большинство игроков допускают ошибки, сводящие все старания на нет, так что хозяева казино не слишком переживают по счета карт. Гениальные уникумы выступают своеобразной рекламой, соблазняющей обычных гостей посягнуть на большую сумму и крупно проиграться.