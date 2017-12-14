Маяк Шангина покорен впервые за 4 года

13 декабря Турклуб Алтайского Государственного Университета покорил высшую точку Алтайского края высотой 2490 м — Маяк Шангина, — рассказывает визиталтай.рф.
Группа в составе 13 человек под руководством Андрея Дудника, президента федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края, взошла на вершину в 15:55.
«Маяк Шангина покорился впервые за четыре года проведения праздника «Алтайская зимовка». Мы не анонсировали восхождение, ждали результат. Ребятам удалось взойти в силу того, что у них был больше промежуток времени. Кроме того, погода в этот раз благоприятствовала», — рассказала Елена Куценко, руководитель проекта «Алтайская зимовка».
Фото: визиталтай.рф
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