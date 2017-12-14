Маяк Шангина покорен впервые за 4 года

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 11:46

Маяк Шангина покорен впервые за 4 года

Маяк Шангина покорен впервые за 4 года

13 декабря Турклуб Алтайского  Государственного  Университета покорил высшую точку Алтайского края высотой 2490 м — Маяк Шангина, — рассказывает визиталтай.рф.

Группа в составе 13 человек под руководством Андрея Дудника, президента федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края, взошла на вершину в 15:55.

«Маяк Шангина покорился впервые за четыре года проведения праздника «Алтайская зимовка». Мы не анонсировали восхождение, ждали результат. Ребятам удалось взойти в силу того, что у них был больше промежуток времени. Кроме того, погода в этот раз благоприятствовала», — рассказала Елена Куценко, руководитель проекта «Алтайская зимовка».

 

 Фото: визиталтай.рф

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 14, 2017 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии