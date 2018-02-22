Маленькие элементы вашего интерьера

Из мелочей состоит вся жизнь, но многие их не замечают и недооценивают, из мелочей состоит и общая картина интерьера, а потому забывать нельзя ни об одной детали, в особенности, когда дело касается ремонта.

Дверные ручки в интерьере

Дверные ручки — это отдельная значимая тема. Для простых домовладельцев обычно не играет роли, какая ручка стоит на двери, а стоило бы задуматься, как она вписывается в интерьер, и подходит ли двери вообще. Обычно готовые двери продают уже с ручками, и в этом случае оставить лучше именно их, а в случае замены ставить такие же, так как всё уже подобрано, и если производитель отличается качественной продукцией, то придраться к внешнему виду или качеству ручки будет трудно, как и к самой двери, а вот при производстве мебели или дверей на заказ, выбор остается за вами, и ручки для мебели, как и дверные могут с легкостью испортить даже самую качественную мебель или дверь, и наоборот, подбор правильных аксессуаров может совершенно по новому преобразить устаревшую или надоевшую дверь, например если вы её реставрируете. Мелочи вроде ручек оказывают сильное незримое действие на общий вид предмета, и чем лучше они будут, тем приятнее будет заходить в такую комнату, открывать и закрывать её.

Ручки для дверей делятся на несколько видов, те что открывают замок при нажатии на них, при повороте или изменении положения, и те, что с замком никак не связаны, а просто выполняют вспомогательную роль в действии «от себя» и «на себя». Отличаются неповторимым исполнением дверные ручки Италия, дело не столько в производителе, сколько в стиле этих элементов. Помимо формы и вида, немаловажен материал. Как и в случае с дверьми, не стоит использовать пластик, несмотря на свою недорогую цену этот материал портит внешний вид, бросаясь в глаза. К тому же синтетика продукт не натуральный. Самыми популярными материалом для таких элементов считается латунь, она подходит по внешнему виду под большинство дверей, заменить её можно легким алюминием, который чаще используется в производстве мебели. Идеально во многих случаях смотрятся ручки из дерева, но в ванных комнатах или на входных дверях их использовать нельзя, они быстро придут в негодность.

Очень современно смотрятся двери раздвижные, а поставить систему раздвижную достаточно просто, открываются они как купе, не занимают места в открытом виде и красиво выглядят, но стоит оговориться, надежно запереть такую дверь не удастся, замков как правило, они не имеют.