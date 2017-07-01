Материнский капитал — алтайским усыновителям

Усыновление ребенка — это такая же ответственность, как и его рождение, если не больше. Поэтому приемные родители имеют такие же права на государственную поддержку, как и родные.

В соответствии с действующим федеральным законодательством для получения права на материнский капитал (МСК) необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, был усыновлен (рожден) до 31 декабря 2018 года. При этом сроки получения сертификата и распоряжения средствами временем не ограничены.

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Распорядиться средствами МСК можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. Исключение составляет оплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, оплата основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов).

Подать заявление на получение сертификата на материнский капитал можно лично, обратившись в территориальный орган ПФР или многофункциональный центр, а также через Личный кабинет гражданина.

За 10 лет действия программы маткапитала количество алтайских семей в крае, получивших государственный сертификат, составляет более 144 тыс. 56% семей уже полностью распорядились его средствами. Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 109,7 тыс. семей. Из них более 78,3 тыс. семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 31,4 тыс. семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого, Отделение ПФР по Алтайскому краю перечислило более 5 тыс. платежей на обучение детей. По 56 заявлениям средства материнского капитала зачислены на накопительную пенсию мамы.

Напомним, что в прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Пока заявлений по этому направлению в крае нет.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

Источник: Официальный сайт г. Бийска