Мебель для гостиной комнаты

Новый год диктует новые тенденции в сфере дизайна интерьера. Изменения касаются всех элементов декора. Хотите идти в ногу со временем и обновить интерьер своей квартиры? Не знаете, с чего начать? В нашей статье вы найдете ответы на эти вопросы.

Гостиная считается почти что визитной карточкой всего вашего дома. Какую же мебель выбрать и на что обратить внимание? Об этом – в нашей статье.

Выбирайте стенку правильно

Стенка в гостиную подойдет тем жильцам, которые хотят, чтобы мебель была не только красивой, но и функциональной, где можно хранить множество нужных вещей. Но не выбирайте слишком громоздкие шкафчики. Удачным станет решение использовать именно модульные конструкции. Так вы сможете сами составить необходимую комбинацию из отдельных элементов. Для гостиной небольших размеров выбирайте мебель светлых тонов. Так вы зрительно увеличите пространство. Соответственно для просторных гостиных беспроигрышным станет вариант глубоких темных оттенков.

Выбор дивана

Так как это довольно дорогостоящая вещь, и хочется, чтобы он прослужил достаточно долго, выбирайте качественную модель, не экономя на материале. Конечно, такой диван дороже. Но вы всегда можете взять диван в рассрочку. Этот вариант для тех, кто не готов сразу выложить огромную сумму, но уже хочет сейчас проводить свои вечера и встречи с друзьями, сидя на удобном и мягком диване.

Определитесь с размером. Если у вас много друзей или большая семья, и вы любите собираться большой компанией, выбирайте модель исходя из количества посадочных мест. Хорошим вариантом станет модульный диван, элементы которого можно разместить исходя из ваших предпочтений. Если же габариты вашей гостиной невелики, уместным будет выбрать угловой диван. Смотрится не громоздко и достаточно компактно. Плюсом такой модели будет дополнительное спальное место.

Выбирайте модель с прочным каркасом, желательно из массива с металлическими элементами. При выборе наполнителя отдайте предпочтение пружинному блоку, как более долговечному варианту. Материал и цвет обивки дивана выбирайте исходя из ответов на такие вопросы как есть ли дети, животные, любите ли вы кушать сидя на диване и много ли проводите на нем время.

Журнальный столик

Это незаменимый атрибут в гостиной. На рынке представлены всевозможные варианты. На колесиках, в форме куба, на изогнутых ножках, стеклянные, металлические, необычные дизайнерские решения и прочее. Главное, чтобы нравилось именно вам.