Мебель из дерева

Преимущества мебели, изготовленной из натурального дерева, неоспоримы. В таких предметах явно отображается экологическая чистота и эстетика вкуса, максимальная долговечность и прочность. Для производства гарнитуров из натуральной древесины используются различные породы, имеющие свои особенности и определяющие сферу применения готовой мебели.

Секреты создания мебели из массива

Гостиные на заказ, кухни или спальни, отдельные предметы интерьера предполагают использование подготовленных предварительно деревянных щитов. Последние могут быть сращенными или цельными. Нужно понимать, что щиты изготавливаются без сучков или с таковыми, что значительно снижает прочность готового изделия.

Визуально сложно определить, какое по качеству сырье использовано при изготовлении интересующей мебели. Облегчит задачу, когда необходимо заказать шкаф-купе, иной предмет, обозначенная конкретная порода дерева, отличающаяся эксплуатационными особенностями и характеристиками.

Дерево, применяемое в производстве мебели

Современная промышленность выстроена на регулярном использовании более чем 40 наименований древесины. Первостепенный показатель при выборе той или иной породы дерева – его твердость. К наиболее устойчивым относится:

ясень;

грецкий орех;

береза;

дуб;

бук.

Известны и более твердые сорта дерева – тис, самшит, белая акация. Однако они на практике задействуются не часто из-за высокой стоимости, но уместны при создании детской мебели. Из мягких пород востребована сосна, ель, тополь, кедр.

Об индивидуальных особенностях

Массив сосны подходит для создания каркасов мягкой мебели, шкафов, не подверженных сильным нагрузкам, этажерок. Из бука получаются оригинальные гнутые конструкции, т.к. данная древесина сочетает в себе гибкость и твердость. С последней породой дерева в плане гибкости сравнивается ясень. Но перед его использованием проводится тщательная антисептическая обработка, предотвращающая поражение вредителями. Что касается бука, по стоимости он более доступен в сравнении с дубом, но также практичен и долговечен. А вот дубовая мебель – это неизменная классика, воплощение высокого вкуса.

Качество приобретаемой мебели зависит непосредственно от конструктивных особенностей, материалов, лакокрасочного сырья, фурнитуры. Последняя должна быть прочной и долговечной, обеспечивать максимальный комфорт при эксплуатации мебели.