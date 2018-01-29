Методы лечения наркозависимости

mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 03:12

Методы лечения наркозависимости

Методов, с помощью которых лечат такой сложный и тягостный недуг, как зависимость от наркотических средств, существует великое множество. И немаловажным является выделять из них результативные, чтобы применять их в своей работе, а безрезультативные, не приносящие пациенту пользы, отсеивать. Лечение алкогольной зависимости профессионалами в клинике «Ренессанс», как раз и базируется на серьезных и безопасных методах, эффективность которых проверена временем. Функционирующий с 2002 года и включающий на сегодняшний день в свой состав свыше двадцати филиалов в странах постсоветского пространства центр предлагает высококвалифицированную помощь и поддержку всем страдающим данным недугом, а также их родственникам.
Методы, которые наилучшим образом зарекомендовали себя:
• гипнотический метод;
• лечение психотропными лекарственными средствами, нейролептиками;
• использование наркоблокаторов, кодирование.
Новейшие методы, разработанные с применением современных технологий в медицинской сфере, позволяют достичь высоких результатов в лечении зависимости от наркотических средств – перейдя по ссылке https://ncrenessans.kz/lechenie-narkomanii.html, можно получить информацию о лечении наркомании в Киеве. Такое лечение основано на особенном подходе к пациенту, когда к нему не применяются методы принуждения.
Терапия ксеноном широко используется при лечении наркозависимости опийного типа. С ее помощью можно избавиться от абстинентного и постабстинентного состояния. Данный метод является довольно эффективным.
Метод УБОД (ультрабыстрый очищающий организм от токсинов) применяется для лечения опиоидной зависимости. Налтрексон отлично действует как антидот в случае передозировки метадоном, героином и др. и оказывает очищающее действие.
В клинике «Ренессанс» лечение страдающих от наркозависимости осуществляется комплексно. Оно включает в себя медикаментозное лечение, психотерапевтический метод, обучение новым поведенческим навыкам, помощь в социализации, развитие духовной сферы бывшего наркомана. Квалифицированные специалисты, несомненно, окажут вам и вашим близким высокопрофессиональную помощь. Искреннее участие и поддержка, всяческое содействие выздоровлению воистину творят чудеса!

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mavit
Автор: mavit Январь 29, 2018 03:12
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