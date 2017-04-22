Методы лечения наркозависимости в реабилитационных центрах

mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2017 18:58

Методы лечения наркозависимости в реабилитационных центрах

Настоящей панацеей для родных и близких становиться употребление наркотиков кем-либо в семье. Нежелательное явление, довольно распространенное и на начальном этапе практически незаметно окружающими. При этом человек, употребляющий наркотики, не признает свою зависимость, поэтому стоит ненавязчиво помочь ему осознать этот факт и поспособствовать лечению. Центр реабилитации наркозависимых в Новосибирске предлагает лечение наркомании эффективными методами под контролем высококвалифицированного нарколога.
Методы лечения наркомании в центрах реабилитации
При лечении наркозависимых в центре «Новое направление» используются следующие этапы:
Интоксикация — очищение организма. Этап продолжается месяц до полного избавления организма от вредных веществ.
Медикаментозное и психологическое оздоровление — с помощью тренингов и применения антиоксидантов на этом этапе происходит восстановление личности и индивидуальности человека.
Реабилитационный этап — этап социальной адаптации и принятия жизни без наркотиков.
Наряду с вышеперечисленными этапами, можно выделить такие существующие в реабилитационных центрах методы как:
Программа в 12 шагов. Метод основан на пошаговом избавлении от недуга под контролем терапевтов, психологов и помощи других пациентов. Цель метода — переосмысление человеком всех ценностей и воспитание ответственности за свои поступки.
Метод Назаралиева. Предполагает комплексное выявление проблем и причин наркозависимости. На стационарное лечение больной приходит совместно с близким человеком. Именно в этом заключается эффективность лечения.
Метод Довженко. Известный метод «шоковой терапии» или по-другому кодирование основан на гипнотическом воздействии на больного, в процессе которого внушением пациенту устанавливается запрет на употребление наркотиков. Для применения такого метода необходимо собственное желание пациента избавиться от зависимости.
Какой бы метод ни применялся при лечении наркомании, главное, действенность метода и избавление человека навсегда от недуга.

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mavit
Автор: mavit Апрель 22, 2017 18:58
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