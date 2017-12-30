Методы подбора персонала

Каждая компания изо всех сил старается отбирать лучших сотрудников, которые смогут оказать ей ощутимый прирост в производительности или подарить незаменимую производственную единицу. Среди бесчисленного количества резюме, сделать это становится невероятно тяжело.

Поэтому неудивительно, что многие уже по достоинству оценили все преимущества аутсорсинга персонала. Этот способ занимает наименьшее количество времени при аренде работников на любое время.

Но как найти достойных работников? А каким образом отобрать среди них самых достойных? С этого момента в отбор вступают лучшие методики, включающие в себя сбор данных, интервью и финальное собеседование. Ну а если вы не желаете производить это всё самостоятельно, поисками сотрудником может заняться компания Лидер Групп.

Методы могут значительно отличаться. Ярким тому примером служит первичный поиск сотрудника. Например, можно использовать стандартный рекрутинг. Это типичный случай, когда персонал ищут среди кандидатов в свободном поиске. Путём рассмотрения резюме и приглашения человека на собеседования.

Существует и целенаправленный поиск, когда компания нуждается в специалисте высшего звена и обычные резюме здесь не подходят. Самое интересное, что рассматриваются кандидатуры находящиеся в поиске должности, так и те, кто уже был устроен на определённое место.

Ну и напоследок, можно отнести практику, когда компания всеми силами старается заполучить определённого специалиста. Вход идут всевозможные уловки и ухищрения для переманивания человека с одного места работы в другое. Последней считается стажировка и практика молодых кадров, у которых только начинается этап поиска работы и проверки своих сил.

В остальном, чаще всего всё проходит по стандартной схеме:

Отбор людей по предоставленным резюме, к которым нынче относятся скептически.

Проведение первичного интервью с ранее заготовленными вопросами претенденту.

Ну и самый простой способ – это проведение собеседования.

В наше время, из всего вышеперечисленного, чаще всего ссылаются на подбор персонала с помощью простого интервью, при помощи переписке или телефонных звонков.