МФО предоставляют займы клиентам с плохой кредитной историей втрое чаще банков

Согласно исследованиям, проведенным БКИ «Эквифакс» и сервисом онлайн-кредитования «Е заем», микрофинансовые организации предоставляют заемные средства клиентам с неидеальной кредитной историей в три раза чаще, чем банковские учреждения. Полученные данные свидетельствуют, что заемщиков, имеющих просрочки по платежам более 90 дней, в МФО насчитывается около 37,5%. В то время как в банках процент таких клиентов составляет всего 10,4%.

Не секрет, что девальвация рубля существенно понизила платежеспособность многих россиян. Это негативно отразилось и на кредитной истории большинства из них, хотя жители нашей страны, как и раньше, время от времени нуждаются в материальной помощи со стороны. На сегодняшний день этим клиентам довольно проблематично получить кредит в банке. В отличие от оформления займа МФО в онлайн-режиме, где кредитная история не влияет на решение компании о предоставлении необходимой денежной суммы.

Как заявила Лига Трупа — директор компании «Е заем», при помощи сервисов по выдаче онлайн-займов оформить деньги в кредит возможно даже для заявителей с неидеальной или испорченной кредитной историей. Информацию о подобных сервисах предоставляет сайт zaimomat.ru, где без проблем можно рассчитать стоимость кредита и подать заявку на получение необходимой денежной суммы сразу в несколько организаций.

По словам экспертов, проводивших исследования, онлайн-МФО сейчас эффективно и взаимовыгодно работают с заемщиками с плохой КИ. Поэтому их доля в таких компаниях выросла более чем на 6%. При этом банки и оффлайн — организации стремительно теряют потенциальных клиентов.

Полученные статистические сведения показывают, что в онлайн-МФО больше всего клиентов, в прошлом имеющих просрочки по платежам от 1 до 3 месяцев. А заемщики с хорошей кредитной историей здесь составляют не более 17%. В банках основную массу — 48,9% составляют заемщики с идеальной КИ, а в оффлайн-МФО эта цифра составляет 24,2%.

В большинстве случаев не выплачивают долги по кредитам клиенты, которые раньше вовсе не брали деньги в долг у банков или МФО. Таких за прошлый год было свыше 56%. Тогда как среди заемщиков, ранее пользовавшихся кредитными средствами, не возвращают долги — не более 35%.

Как заявил президент страны Владимир Путин, жители России берут кредиты не только сталкиваясь с непреодолимой жизненной ситуацией. В большинстве случаев жителей страны искушают заманчивые предложения получить все и сразу. Однако, в МФО завышают процентную ставку по кредитам (иногда она достигает 700-800% годовых). Оформляя кредит, некоторые граждане не могут выполнить взятых на себя обязательств, что в итоге приводит к возникновению задолженности. А значит, следует хорошенько взвесить все «за» и «против», планируя получить в МФО заемные средства.