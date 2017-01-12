Минфин отучит россиян пить?

Минимальную цену бутылки водки ведомство предлагает увеличить до 219-и рублей.

В подготовленном финансистами законопроекте необходимость 15 %-го повышения розничной стоимости спиртного обосновывается увеличением акцизного сбора и тарифов на электроэнергию. Нарисовать новые ценники на бутылках предлагается с июня.