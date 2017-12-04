Минфин предложил сократить число льготников
Минфин предложил сократить число тех, кто получает социальную поддержку из бюджета. Об этом сообщил министр Антон Силуанов, рассказывает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
По словам министра, в стране 7 из 10 человек получают господдержку, хотя на самом деле нуждающихся намного меньше.
«Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — рассказал Силуанов, добавив, что предложение уже обсуждается в правительстве.
По мнению министра, «переформатирование уровней социальной поддержки» приведет к более справедливому распределению ресурсов, добавляет «Прайм».
Госдума 24 ноября в третьем, окончательном чтении поддержала бюджет на ближайшие три года. По прогнозу Минфина, зарплаты бюджетников в 2018 году увеличатся на 4,1 процента. Правительство 28 ноября решило выделить 23 регионам 11,58 миллиарда рублей из резервного фонда. Деньги пойдут в том числе на зарплаты работникам бюджетной сферы.
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