Минобрнауки предложило повысить зарплату учителям
Минобрнауки РФ предложило поднять зарплату учителям школ до 150% от среднейзарплаты по региону, — рассказывает «Алтапресс.ру» со ссылкой на РБК.
Это приведет и к увеличению уровня заработной платы педагогам дошкольного и дополнительного образования, что потребует выделения дополнительных бюджетных денег, утверждают в Министерстве труда.
Ведомство рассматривает два варианта повышения зарплат учителям. Первый предусматривает ежегодное повышения зарплат на 10%. По этой схеме к 2024 году они вырастут до 160% от средней по региону. Согласно этому варианту средняя зарплата учителей должна вырасти с 37,8 тысячи рублей в 2018 году до 76,5 тысячи рублей в 2024 году. Это потребует увеличение фонда оплаты труда педагогов с 567,7 млрд рублей до 1,332 трлн рублей в 2024 году.
Второй вариант предполагает повышение зарплат до 150% от средней по региону уже в следующем году. Фонд оплаты труда в 2018 году в таком случае составит 475,9 млрд рублей и вырастет к 2020 году до 819,1 млрд рублей, пишет polit.ru.
Согласно поручениям президента РФ Владимира Путина, подписанным в мае 2012 года, к 2013 году зарплаты учителей и педагогов дошкольного образования должны были достичь 100% от средней по региону, преподаватели вузов должны были получать к 2018 году 200% от средней по региону. Как утверждает Минобрнауки, в 2017 году правительству удалось довести зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, предусмотренного майскими указами президента.
Ранее сообщалось, что почти 60% российских учителей недовольны своей зарплатой, а 24% считают школу неподходящим местом работы для педагогов — таковы итоги аналитического исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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