Минтруд повысит выплаты по безработице

Министерство труда и социальной защиты России готовит поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Изменения повысят минимальную и максимальную величины пособия по безработице, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на «Известия».
«В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.
Ранее Минтруд сообщал, что в Алтайском крае сокращается уровень безработицы.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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