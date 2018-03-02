Минтруд повысит выплаты по безработице

mavit
Автор: mavit Март 2, 2018 23:45

Минтруд повысит выплаты по безработице

Минтруд повысит выплаты по безработице

Министерство труда и социальной защиты России готовит поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации». Изменения повысят минимальную и максимальную величины пособия по безработице, — рассказывает Алтапресс.ру со ссылкой на «Известия».

«В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма минимального и максимального размера пособия по безработице ежегодно устанавливается правительством, исходя из законодательства. В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

Ранее Минтруд сообщал, что в Алтайском крае сокращается уровень безработицы.

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mavit
Автор: mavit Март 2, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

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