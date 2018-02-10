Минздрав хочет разрешить продавцам отказывать пьяным в продаже алкоголя

Российские продавцы могут получить право отказывать в продаже алкогольной продукции гражданам, находящимся в нетрезвом виде, — рассказывает АиФ-Алтай.

Соответствующий законопроект подготовило министерство здравоохранения РФ, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, выступая на расширенном заседании Комитета СФ по социальной политике.

«Два законопроекта, о которых я хочу сказать. Это внесение изменений в статью 16 в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, который предусматривает право на отказ в продаже алкогольных напитков лицам, находящимся в алкогольном опьянении. И будет требование специальных мест для продажи алкогольной продукции», — заявила она.

По словам Скворцовой, в европейских странах эта мера действует эффективно, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре сообщали, что в период с 2009 по 2016 год в России снизилось потребление алкоголя на пять литров: с 15 до 10 литров в год на человека.

По данным Росстата, в 2016 году на одного россиянина приходилось в среднем 3,5 литра вина, 6,7 литров водки и 53,5 литра пива