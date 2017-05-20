Минздрав: в России стали меньше пить

В Минздраве РФ проанализировали данные по употреблению алкоголя и пришли к выводу, что россияне стали меньше пить, — пишет Алтапресс.ру со ссылкой на Известия.

По данным Росстата, люди стали реже покупать алкоголь, а в Роспотребнадзоре отметили, что снизилась частота постановки диагноза «алкоголизм».

В прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 году. Эти цифры эквивалентны 0,5 л водки или 5 л пива на человека. По данным экспертов, основные потребители алкоголя в России — это люди от 18 до 55 лет.

Что касается покупки спиртного, то больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%. При этом продажи водки и ликеро-водочных изделий (–0,6%) остались практически на прежнем уровне, а сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция» было куплено на 40,6% больше.

«Снижение подушевого употребления алкоголя — тенденция последних пяти лет. Снижаются и все показатели наркологической заболеваемости. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды — и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга, например, занятия спортом», — отметила директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко.