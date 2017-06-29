Минздрав: Зарплаты алтайских врачей растут по плану
В Алтайском крае поэтапно повышают зарплаты медицинским работникам во исполнение майских указов Президента РФ, — пишет «Алтайская правда».
Как сообщают в Минздраве края, на 1 января 2017 года средняя зарплата врачей и работников, имеющих высшее фармацевтическое образование, составила 37,2 тыс. рублей – это 187,4% от средней зарплаты в крае, что на 8,8% выше планового уровня. По «дорожной карте» показатель составляет 178,6%. У среднего медперсонала средняя зарплата – 19,9 тыс. рублей, это 100,2% (по «дорожной карте» – 95,6%), то есть выше планового уровня на 4,6%.
Младшие медработники получают в среднем 11,3 тыс. рублей. Целевой показатель – 57,3% (по «дорожной карте» – 51,8%), что на 5,5% превышает план. Напомним, в указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» говорится, что к 2018 году зарплата врачей должна достигнуть 200% от средней зарплаты по Алтайскому краю. У среднего и младшего медицинского персонала она должна увеличиться до 100% от средней зарплаты в регионе.
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