Минздрав: Зарплаты алтайских врачей растут по плану

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 23:45

Минздрав: Зарплаты алтайских врачей растут по плану

Минздрав: Зарплаты алтайских врачей растут по плану

В Алтайском крае поэтапно повышают зарплаты медицинским работникам во исполнение майских указов Президента РФ, — пишет «Алтайская правда».

Как сообщают в Минздраве края, на 1 января 2017 года средняя зарплата врачей и работников, имеющих высшее фармацевтическое образование, составила 37,2 тыс. рублей – это 187,4% от средней зарплаты в крае, что на 8,8% выше планового уровня. По «дорожной карте» показатель составляет 178,6%. У среднего медперсонала средняя зарплата – 19,9 тыс. рублей, это 100,2% (по «дорожной карте» – 95,6%), то есть выше планового уровня на 4,6%.

Младшие медработники получают в среднем 11,3 тыс. рублей. Целевой показатель – 57,3% (по «дорожной карте» – 51,8%), что на 5,5% превышает план. Напомним, в указе «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» говорится, что к 2018 году зарплата врачей должна достигнуть 200% от средней зарплаты по Алтайскому краю. У среднего и младшего медицинского персонала она должна увеличиться до 100% от средней зарплаты в регионе.  

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 29, 2017 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью
  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии