Модная бижутерия 2018 года: главные тренды

На сайте vitapelle.ru оптовый интернет магазин сумок предлагает ознакомитьсявсем женщинамс последними моделями, которые выполненыиз разных тканей и дизайна. Немаловажно ознакомиться ис модной бижутерией 2018 года, включающую в себя большой ассортимент украшений для разных возрастов.

Моднаябижутерия оптом представлена тут в большом разнообразии. Стоит отметить главные тренды этого года. Итак, стильные украшения 2018года включают в себя роскошные и изысканные варианты для привлекательноговечернего облика, а также изысканные и в то же время лаконичные украшения.

Главными трендами 2018 в бижутерии – это наличие многих слоёв, большое количество камней, стразов, большие и не семмитричные по виду украшения — их геометрическая форма, возможно наличие жемчугов, броши и больших колец.

Нужнопризнаться, чтоесли женщина не любит носить драгоценностиежедневно и привлекать чересчур много внимания, токак можно большекреативных украшений стоит рассмотреть в сезоне этого года. Правильно подобранные украшения помогут украсить образ и привести в него особые нотки красоты и элегантности.

Модные украшения для шеи

Среди популярных украшений для этой части тела дизайнеры могут предложить чокер-ожерелье, представленноесочетаниемцепей сплетённого типа со стразами и другими элементами.

Использование браслетов

В новом сезоне 2018 эта бижутерия должна быть большой и объёмнойили тонкой и изящной. Если носить по несколько штук браслетов на одной руке, то можно точно считать, что будет поддержан тренд этого сезона.

Кольца

Большинство видов колец 2018 г. являются украшениямис наличием больших камней. Стоит отметить и тренд — модныекольца удлинённого вида, а ещё популярные в данном сезоне тонкие кольца на 1 фалангу, которые связаны цепочками.

Серьги для волос

Эта бижутерия поможет женщинамулучшить овал лица – для этой цели нужно отдать предпочтения длинным серёжкам.

Для выделенияцвета и красоты очей стоит подобрать серьги тех же цветов, что и глаза.

Чтобы украсить себя можно подобрать стильные украшения для волос типа диадем и тиар. Красивые украшения с интересным дизайном для волос дополняют причёски на любые волосы.