Модные женские сумки 2018 года

Европейский Бренд Antonio Biaggi (Антонио Биаджи) – международный эксперт по городскому стилю жизни Преимущественно женская обувь. Но также есть, сумки и аксессуары, мужская обувь Самая активная целевая аудитория женщины 20-35 лет.

Продукция характеризуется: — высоким качеством изготовления; — оригинальным внешним видом; — использованием при ее производстве исключительно долговечных и надежных материалов; — универсальностью использования; — практичностью и удобством; — предоставлением должного уровня комфорта ее владельцам — стильный, современный, модный дизайн — многообразие стилей — актуальные тренды — широкий ассортимент и разнообразие стилей — ANTONIO BIAGGI — европейский бренд обуви и аксессуаров, основанный в 2006 году. Бренд зарекомендовал себя как эксперт по современному городскому стилю жизни, вдохновленный ритмом мегаполисов. Мнению ANTONIO BIAGGI доверяют, а его яркому, динамичному и уникальному стилю хотят подражать. — Визитная карточка бренда – это безупречный стиль, яркий современный дизайн, актуальные тренды и сочетаемость моделей по принципу total look. — ANTONIO BIAGGI на сегодняшний день является признанным фаворитом для всех, кто держит руку на пульсе модных тенденций. — Каждый сезон бренд представляет новую коллекцию, которая воплощает основные тренды высокой моды из мировых fashion столиц: Лондона, Милана, Парижа, Нью-Йорка, Токио. — Ассортимент включает около 1000 моделей обуви и аксессуаров в востребованных стилевых направлениях: проверенная временем классика, яркий гламур, практичный casual и модный спорт-шик. — В каждой коллекции представлены обувь и аксессуары, которые гармонично сочетаются между собой по цвету, фактуре и стилистике. — Удобные колодки, натуральные материалы и эксклюзивная фурнитура – отличительная черта продукции бренда. — Обувь и аксессуары ANTONIO BIAGGI – это выбор современных городских жителей, которые часто меняют свой образ в зависимости от ситуации и окружения. Сдержанная классическая обувь для офисного дресс-кода, стильные модели для гламурных вечеринок, модный casual и популярный спорт-шик на каждый день – ассортимент ANTONIO BIAGGI сделает любой образ эффектным и запоминающимся. — Дизайн моделей ANTONIO BIAGGI разрабатывается Итальянским дизайнерским бюро. Производство обуви и аксессуаров осуществляется в Европе, Южной Америке и Азии. — На сегодняшний день товары ANTONIO BIAGGI представлены в одноименной розничной сети, которая насчитывает более 50 магазинов в Украине, России, Казахстане.

При выборе стильной женской обуви и аксессуаров важно найти достойный магазин качественной продукции. Перейдя по ссылке https://kz.antoniobiaggi.com/134-sumki можно подобрать сумки женские. Европейский бренд считается экспертом в области городского стиля жизни.

Современные тренды

Кроме красивой женской обуви в магазине представлены сумки в классическом и оригинальном исполнении. Покупатели ценят бренд за положительные характеристики:

Возможность приобрести высококачественную продукцию.

Подобрать оригинальную сумку.

Получить отличную модель с долговечными характеристиками и долгим сроком эксплуатации.

Универсальность образов.

Практичность и удобство.

Широкий ассортимент товаров и разнообразие стилей.

ANTONIO BIAGGI – бренд, предлагающий продукцию с 2006 года. Перейдя по ссылке https://kz.antoniobiaggi.com/136-koshelki можно подобрать кошельки женские. Многие доверяют яркому уникальному современному стилю и дизайну. Модели отличаются безупречным стилем, актуальностью моделей.

В каждом сезоне выходит новая коллекция, поэтому с компанией можно держать руку на пульсе. Признанный фаворит предлагает известные мировые тренды fashion столиц. Идеальные аксессуары представлены Миланом, Парижем, Токио, Нью-Йорком.

В ассортименте более 1000 моделей, выполненных в самых актуальных стилевых направлениях. Модели представлены классикой, ярким гламуром, практичным casual, модным спортивным шиком.

Каждый посетитель легко подберет для себя идеально сочетающиеся варианты обуви и сумок, которые отличаются фактурой, стилистикой, цветом. Производители используют эксклюзивную фурнитуру и натуральные материалы. Выбирают обувь и аксессуары от ANTONIO BIAGGI современные городские жители, которым из-за ритма жизни приходится постоянно подбирать образ под ситуацию и окружение.

В ассортименте офисный дресс-код, варианты для гламурной вечеринки, каждый из которых поможет создать эффектный и запоминающийся образ. Производят продукцию в Южной Америке и Азии, а также Европе. Сегодня товары можно купить в розничной сети в России, Казахстане, Украине.