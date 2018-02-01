Можно ли не ходить на работу и в школу в 30-градусный мороз?

В связи с тем, что в ближайшие выходные в Алтайском крае резко похолодает, «Алтайская правда» решила выяснить, кто может сидеть в морозы дома и как правильно их пережить.

Уже с 21 по 24 января, по информации ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю и Алтайского ЦГМС, минимальные температуры воздуха достигнут до — 35 — 40 градусов, а местами до — 45 градусов.

О детях и взрослых

Главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина считает, что образование, безусловно, важно, но когда на улице больше -35 градусов, родителям лучше хорошо подумать, вести ли ребенка в школу. Уже несколько лет, как это решение лежит именно на плечах родителей, а не так как раньше на руководстве школы. Если еще несколько лет назад при низких температурах не учились младшие классы, когда столбик термометра опускался еще ниже, законно не ходили в школу и другие ученики, то теперь педагог на месте всегда. А вот сколько учеников к нему придет сказать сложно. Если все-таки вы решили отправить ребенка в школу, то совет от врача такой: накормите его горячей пищей, желательно молочной кашей с маслом или супом, проверьте состояние здоровья – нет ли температуры и насморка, все ли в порядке с горлом. Важно разумно и индивидуально подойти к каждому.

Что касается взрослых, то для работы в сильные морозы у тех, кто занят на улице, существуют определенные временные ограничения. Их должен соблюдать работодатель и информировать своих сотрудников. А вот для тех, кто работает в офисе, никаких преград для похода на работу нет. Правда, главное, до нее по морозу добраться.

Кому не нужно ходить на улицу в мороз?

людям с хроническими,

особенно сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Беременным женщинам, Маленьким детям.

А еще главврач Татьяна Репкина призывает в морозы не терять сердечной теплоты:

«Давайте будем добрее, внимательнее, ответственнее! Не выгоняйте из транспорта детей, даже если у них есть деньги на проезд, пустите погреться в магазине человека без определенного места жительства, помогите инвалиду или старику добраться до дома. Не будьте равнодушными! Помните, что переохлаждение может привести к необратимым последствиям».

Фото: infosmi.net