Молодые профессионалы показали себя в поварском деле

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 11:45

Молодые профессионалы показали себя в поварском деле

Молодые профессионалы показали себя в поварском деле

В Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса состоялся внутренний чемпионат «Молодые профессионалы»  по компетенции «Поварское дело», который теперь проводится по системы международного стандарта (WorldSkills Russia).

Цель конкурса – выявление талантливой, одаренной молодежи и совершенствование кулинарного мастерства обучающихся.

В чемпионате участвовали студенты разных курсов специальности «Технология продукции общественного питания». Задание, которое приготовила участникам экспертная комиссия, сразу обращало на себя внимание уровнем сложности.  Они должны были показать свою компетентность в приготовлении: холодной закуски – винегрета в авторском исполнении, горячего блюда из рыбы в авторском исполнении, гарнира – овощного пюре и овощи в нарезке «турне», десерта – открытый яблочный пирог на основе песочного теста с соусом.

Эксперты в составе преподавателей специальных дисциплин Анфилофьевой Е.А., Шаховой А.В. Тишковой О.Н. при оценивании выполнения заданий учитывали не только соблюдение правил гигиены рабочего места, правильность использования технологического оборудования, соответствие блюда технологическим картам, вкусовые качества, но и авторскую подачу.

В результате, места распределились следующим образом: 1 место заняла Валентина Потёмкина; 2 –Михаил Бачурин и 3 место поделили Наталья Буркало и Валерий Чернов.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 11:45
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