Молодые сотрудники бийской полиции приняли присягу
19 марта 28 молодых сотрудников недавно принятых на службу в различные подразделения Межмуниципального управления МВД России «Бийское», присягнули на верность служебному долгу.
Торжественная клятва была произнесена возле мемориального комплекса, сооружённого в память бийских стражей правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.
С напутственным словом к новобранцам бийской полиции обратился начальник Межмуниципального управления МВД России «Бийское» Иван Языков. Он подчеркнул, что принятие присяги – это очень важное и значимое событие в жизни каждого сотрудника.
— Произнеся слова клятвы верности интересам службы, вы возложили на себя моральную и нравственную ответственность перед людьми и обществом. Именно по вашим делам будет определяться отношение граждан к полиции в целом. Желаю вам с честью нести свою служебную вахту и никогда не запятнать честь мундира – сказал в своём напутственном слове полковник Языков.
Уже в ближайшее время молодые сотрудники пройдут специальное профессиональное обучение, после завершения которого встанут в один строй с бийскими стражами правопорядка.
Источник: МУ МВД «Бийское»
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