Молодые учителя Алтайского края в ближайшее время получат компенсацию части расходов по льготной ипотеке

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 13:45

Молодые учителя Алтайского края в ближайшее время получат компенсацию части расходов по льготной ипотеке

Молодые учителя Алтайского края в ближайшее время получат компенсацию части расходов по льготной ипотеке

Губернатор Александр Карлин подписал распоряжение о распределении средств краевого бюджета между муниципальными образованиями по программе «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» на 2015-2020 годы</strong>.

В этом году из краевого бюджета направлено 350 тысяч рублей на предоставление субсидии молодым педагогам. 126 учителей смогут получить компенсацию части расходов по льготной ипотеке. Эти средства перечислят тем, кто оформил ипотечный кредит в период с 2013 по 2015 годы под процентную ставку, превышающую 8,5% годовых.

Напомним: молодым учителям Алтайского края частично компенсируют расходы по льготной ипотеке с 2014 года. Ежегодно субсидию получают более 100 педагогов. В общей сложности им перечислили свыше 9 миллионов рублей, сообщает краевое управление спорта и молодежной политики. 

Источник: Официальный сайт Алтайского края

Фото: pfj.ru

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Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 13:45
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