Можно ли обзавестись домом за материнский капитал?

mavit
Автор: mavit Июль 4, 2017 04:26

Можно ли обзавестись домом за материнский капитал?

Многие семьи задаются вопросом, как грамотно инвестировать материнский капитал в улучшение жилищных условий. Законодательством разрешено строительство жилого дома или его реконструкция, однако при этом должны соблюдаться определенные требования. Они касаются документов, права собственности, характеристик участка и самого дома.

Денежные субсидии, и материнский капитал не исключение, разрешено пускать на улучшение условий проживания семей. Один из допустимых вариантов ‒ потратить их на строительство (восстановление) жилья.

Вопросами выдачи разрешений на распоряжение материнским капиталом занимаются муниципалитеты. Процедура сложная и достаточно длительная. Соискатели должны соблюдать определенные требования и учитывать множество технических моментов.

Требования, предъявляемые к соискателям

Государство следит за целевым использованием денежных средств, поэтому соискателям придется:

  • оформить технические документы;
  • оформить частную собственность на земельный участок, где будет осуществляться строительство;
  • использовать участок только для строительства жилого дома;
  • строить жилье только на территории России.

Из документов понадобятся следующие бумаги:

  • сертификат на материнский капитал (оригинал);
  • паспорт получателя;
  • свидетельство о собственности на участок;
  • свидетельство о заключении брака;
  • документ о совместной собственности на постройку;
  • договор подряда;
  • разрешение местной администрации.

Технические нюансы

Чтобы возводимая постройка была признана жилым домом, она должна отвечать следующим требованиям:

  • находится в зоне, допустимой для строительства жилых домов;
  • иметь инженерные коммуникации (при наличии коммунальных систем в населенном пункте);
  • быть капитальной постройкой, иметь фундамент, а также несущие стены;
  • быть безопасной.

К земельным участкам тоже предъявляются определенные требования. В частности, территория должна быть признана подходящей для строительства жилых построек. Дачные и садовые участки для этих целей не подходят.

Можно за счет средств материнского капитала приобрести участок земли, но только при условии, что на нем уже возведено пригодное для проживания здание.

Временные рамки использования маткапитала

Обращаться с заявлением о намерении расходовать денежные средства на строительство жилья можно по истечении 3 лет с момента появления в семье ребенка. Срок зачисления денег на счет соискателя ‒ не более 2 месяцев.

Те семьи, которые уже построили дом до того, как попали в программу маткапитала, вправе претендовать на компенсацию в причитающимся им размере.

Источник http://promdevelop.ru

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Автор: mavit Июль 4, 2017 04:26
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