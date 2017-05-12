МВД информирует

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 11:49

МВД информирует

МВД информирует

Через портал госуслуг можно получить справку об отсутствии наказания за употребление наркотических средств.

С января 2017 года населению предоставляется государственная услуга по выдаче справок о наличии или отсутствии у гражданина административного наказания, связанного с употреблением наркотических средств.

Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные представители.

Заявление о выдаче соответствующей справки может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взимания государственной пошлины.

Срок предоставления справки не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления. 

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Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 11:49
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