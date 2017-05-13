МВД информирует

Через портал госуслуг можно получить справку об отсутствии наказания за употребление наркотических средств.
С января 2017 года населению предоставляется государственная услуга по выдаче справок о наличии или отсутствии у гражданина административного наказания, связанного с употреблением наркотических средств.
Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные представители.
Заявление о выдаче соответствующей справки может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Государственная услуга предоставляется бесплатно, без взимания государственной пошлины.
Срок предоставления справки не должен превышать 30 дней с даты регистрации заявления.
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Светлана
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